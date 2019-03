'True Detective' se ha convertido en la serie del momento. No hay blog sobre series que se precie que no haya escrito sobre el plano secuencia del cuarto capítulo (recomendamos el post de Asesino en Serie) o sobre las casualidades y claves que pueden verse en cada capítulo (Yo no me aburro ha encontrado su nueva 'Fringe').



En 'Jot Down', el artículo de Toni García Ramón sobre la serie de Nic Pizzolato y Cary Fukunaga bien merece dedicarle un rato a su lectura. Al igual que los espectadores de la serie dedican casi dos minutos a ver la cabecera de 'True Detective' con cada capítulo de estreno.



Los títulos de crédito de la ficción protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson también han ocupado más de un artículo en los blogs dedicados a televisión o a música.



Pero una de las confirmaciones de su éxito son los vídeos virales que los fans de la serie suben a YouTube, como la versión gatuna de la cabecera, titulada "True Warrior Cats". Aquí puedes ver los créditos originales y esta divertida (y muy bien hecha) versión.