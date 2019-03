No veremos los 'spin off' de 'Juego de Tronos' hasta 2020

La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará en 2019 (¿podemos saltarnos 2018?) según confirmó HBO a principios de enero. Aunque haya que esperar aún un año, sabemos que cuando finalice la serie, la cadena estrenará cinco 'spin off' centrados en las historias de Poniente... ¡¡en 2020!!

La razón, según ha contado el presidente de HBO, Casey Bloys, a TV Line es que no quieren que nada eclipse la traca final de la serie. "Queremos que la temporada final de 'Juego de Tronos' tenga su propio momento, siendo el evento especial que es. No queremos usarla para lanzar una serie nueva

Bloys también ha aclarado que ninguno de esos 'spin-off' tendrá personajes ya conocidos. Pero parece que si que explorarán las historias de "familias conocidas".

"Si vamos adelante y hacemos un piloto y después una serie, nada se emitiría en HBO hasta al menos un año después de que acabe 'Juego de Tronos'", asegura el jefe de la cadena. La razón es que no quieren que nada eclipse la traca final de la serie. "Queremos que la temporada final de 'Juego de Tronos' tenga su propio momento, siendo el evento especial que es. No queremos usarla para lanzar una serie nueva. Queremos algo de separación ahí". Por tanto, haciendo cuentas... Si alguno de los 'spin-off' sale adelante, no lo veremos hasta, como mínimo, 2020.