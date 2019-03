El último episodio 'Cómo conocí a vuestra madre' tuvo una vuelta de tuerca final

Hace nueve años, cuándo conocimos cómo Ted Mosby conoció a Robin, nos faltaba saber como conoció a su futura esposa. Finalmente lo hizo ayer, durante el último episodio de la serie.



En el episodio que cerraba la novena y última temporada de 'Cómo conocí a vuestra madre' tuvieron mucha importancia los 'flash-fowards', que llevaron al espectador tres años hacia adelante en el tiempo, cuando Robin y Barney ya se han divorciado y sus amistosa separación se vuelve más incómoda de lo esperado cuando aleja a Robin del grupo de amigos.



Tras siete años juntos y dos hijos, Ted cuenta a Penny y Luke su encuentro con Tracy McConnell, la Madre, en la estación de tren de Farhampton. En este momento, los espectadores de la serie acaban de conocer que la Madre ha estado muerta durante toda la serie, desde 2024.



Cuando la historia llega a su final y volvemos a ver a Ted en su estudio contando la historia a sus hijos, éstos no reaccionan como podríamos haber esperado. "Ésta no es la historia de como conociste a nuestra madre, es la historia de cómo estás totalmente enamorado de la tía Robin. Quieres pedirle una cita y quieres saber si nos parece bien", contesta la hija de Ted.



Tras la cual, Ted decide llamar a Robin, la última escena de la serie. Al estilo de unos Romeo y Julieta modernos, Ted aparece bajo el balcón de Robin sujetando el trombón azul de la primera temporada. Y sí, terminó con una canción que ya quedará para la historia como la del final de 'Cómo conocí a vuestra madre': "Heaven", del grupo The Walkmen.