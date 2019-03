Tyler Jacob Moore será el Príncipe Hans en 'Once Upon a Time'

Tyler Jacob Moore interpretará a Hans de 'Frozen' en la serie 'Once Upon a Time' y se convertirá en un personaje recurrente en la primera mitad de la cuarta temporada de la ficción, donde será el príncipe de las Islas del Sur, quien en la película de Disney engaña a Anna buscando hacerse con el reino de Arandelle. Se une por tanto a Georgina Haig, Elizabeth Lail y Michael Foster, que interpretarán a los otros tres personajes de 'Frozen': Elsa, Anna y Kristoff, respectivamente.

Por otro lado, el jefe de los trolls, Pabbie, será otro de los afortunado que tenga un papel en el cuento de hadas de ABC. Al personaje le dará voz John Rhys-Davies, a quien muchos recordarán por su caracterización como Gimli en la trilogía de 'El señor de los anillos'.



En total, parece que serán cinco los personajes de 'Frozen' que aparecerán en los nuevos capítulos de 'Once Upon a Time'. Pero, de momento queda en el aire ver a quién interpretará Elizabeth Mitchell, cuyo personaje anunciaron los creadores que estaría relacionado también con el universo 'Frozen', aunque podría no haber aparecido en la película.