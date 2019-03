Tráiler de 'Doctor Who': Primer vistazo a Jodie Whittaker como la primera mujer doctora

La nueva temporada de 'Doctor Who' presenta un avance en el que podemos ver una nueva etapa de la serie. El nuevo doctor Who, o mejor dicho, doctora, ya que esta temporada está marcada por ser la primera en la que una mujer (Jodie Whittaker) interpreta el papel de 'Doctor Who', se caracteriza por ir siempre con "acompañantes" a sus aventuras. En esta ocasión, la decimotercera doctora tendrá tres nuevos amigos: Ryan (Tosin Cole), Yasmin (Mandip Gill) y Graham (Bradley Walsh).

El tráiler lanzado por la BBC muestra un adelanto de esta nueva temporada que está prevista para otoño de este año. El último episodio de la pasada temporada, titulado 'Twice Upon a Time', nos presentó a la nueva doctora, Whittaker, que sustituirá al hasta ahora doctor, Peter Capaldi.