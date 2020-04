'Unorthodox' es una de las series del momento que más han impactado a todos aquellos que la han visto. La ficción, interpretada por Shira Haas, se basa en la autobiografía de Deborah Feldman llamada 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'.

La serie cuenta como Esty Shapiro, personaje protagonista de la serie, abandona a su marido y la comunidad judía ultraortodoxa en la que nació tras enterarse que está embarazada y decide irse a vivir a Berlín para empezar una nueva vida desde cero.

Varias son las diferencias que hay entre lo que sucedió realmente y lo que hemos visto ahora en la serie. Uno de los puntos más importantes fue el motivo por el que Deborah Feldman decidió romper con todo. Un acontecimiento muy trágico que confesó en 2012 en una entrevista a 'New York Post' y del que señaló: "Estaba convencida de que iba a morir".

Te contamos todos los detalles en el vídeo de arriba de la noticia.

