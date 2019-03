Todos somos uno en la primera promo de 'The Walking Dead'

Además de estrenar 'Fear the Walking Dead' este domingo, la cadena AMC compartió la primera promoción de la sexta temporada de 'The Walking Dead', titulada "We Are One".



La ficción regresará a la pequeña pantalla con su sexta entrega el el próximo 11 de octubre. Para calmar a los fans, la cadena también ha filtrado un 'sneak peak' (un vídeo adelanto) de esta temporada protagonizado por Abraham y Sasha.