TNT cancela 'Mob City', la nueva serie del creador de 'The Walking Dead'

Los gangsters de 'Mob City' no han convencido a la audiencia. La nueva serie de TNT, escrita y dirigida por Frank Darabont (creador de 'The Walking Dead'), no tendrá una segunda temporada. La ficción estuvo tres semanas en antena para finalmente recibir resultados decepcionantes, ante los que la TNT respondió que a pesar de no encargar más episodios, se sentían "orgullosos" de la calidad de la serie.



"Mob City fue creada como un evento televisivo de tres semanas y estamos increíblemente orgullosos de las seis horas emitidas de esta extraordinaria serie", ha declarado un representante de TNT. También añadió que "A pesar de que las limitadas audiencias de la serie no hayan garantizado mas horas, estamos impaciente de seguir trabajando con Frank Darabont y estamos encantados de haber hecho realidad el vibrante mundo de Mob City".

La serie, ambientada en Los Ángeles de 1947, contaba con varios actores del reparto de 'The Walking Dead' como Jon Bernthal, Ed Burns y Neal McDonought.