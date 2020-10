¿Tiene Patriota otro hijo y ya ha aparecido en ‘The Boys’?

En la temporada 2 de 'The Boys' Patriota estuvo bastante obsesionado en tener una relación más estrecha con su hijo Ryan, algo que no acaba nada bien como sabrás si ya la has visto completa.

Esto es algo que en los cómics en los que se basa la serie no pasa, ya que en las viñetas Becca Butcher muere al estar embarazada de un Supe. En la serie, sin embargo, ella vive aislada junto al pequeño Ryan, intentando darle una infancia lo más normal posible. Cuando al final de la temporada 1 Patriota sabe de la existencia del pequeño, parece tener como único fin que su hijo le quiera y formar con él una relación familiar.

Pero, ¿y si Ryan no fuera el único hijo de Patriota que hemos visto en 'The Boys'? En una teoría que recoge Screen Rant se afirma que Madelyn Stillwell, la vicepresidenta de Vought a la que conocimos en la temporada 1 y que acabó en desgracia, tuvo un bebé con Patriota, que es precisamente el niño al que Madelyn da el pecho y del que Patriota siente celos.

¿Está celoso Patriota de su propio hijo porque este acapara toda la atención de su madre? ¿O simplemente odia al bebé porque siente celos de que el niño tenga una madre y él no?

