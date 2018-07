La llegada de la nueva película de 'Star Wars', 'El despertar de la Fuerza', ha invadido la vida de todo el mundo, e incluso se ha hecho un hueco en el mundo de las series.



'The Walking Dead', la serie de AMC, ha hecho su porpio homenaje a esta nueva película de la famosa saga y ha empleado a sus personajes principales para hacer un intercambio entre ambas ficciones.





We LOVE your #TWDStarWars contributions. Keep it going! Here's another from us: Daryl Solo? Hans Dixon? You tell us! pic.twitter.com/dXTtCMB2bN