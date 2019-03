'The Perfectionists': ¿Estará Aria en el spin-off de 'Pretty Little Liars'? Lucy Hale tiene buenas noticias

Todo apunta a que el universo 'Pretty Little Liars' y 'The Perfectionists' podría estar más unido de lo que se esperaba. Después de conocer que el spin-off contará con la presencia de dos protagonistas de 'Pretty Little Liars', Alison (Sasha Pieterse) y Mona (Janel Parrish), ahora, otra de las actrices principales podría incorporarse al nuevo reparto.

Aunque en un principio Shay Mitchell (Emily) era la que tenía más posibilidades de volver a aparecer, dada su relación con Alison, sería Lucy Hale (Aria) la que estaría barajando su posible aparición a la nueva serie.

Pretty Little Liars | Freeform

En una entrevista concedida para Variety, la actriz ha asegurado que estaría dispuesta a volver a interpretar a Aria: "Si me dejan, ¡por supuesto! Esa serie cambió mi vida, así que lo haría para siempre si pudiera. Así que, ya veremos. No creo que hayan comenzado a rodar todavía".

Dada la cancelación de su último proyecto, 'Life Sentence', la intérprete no tendría ningún problema de agenda (que se conozca) para incorporarse a la ficción de alguna manera.

Esta nueva ficción se desarrollará en el pueblo de Beacon Heights, y desentrañará tantos o más secretos que los de Rosewood. Así lo confirmó recientemente su creadora Marlene King, confesando también que se verían muchas caras conocidas de 'Pretty Little Liars'. ¿Significa esto que se volverán a reunir todo el grupo de nuevo? Habrá que esperar a el año que viene para descubrirlo.