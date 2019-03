'The Office' cerrará sus puertas el próximo 16 de mayo

Las cajas de mudanza llenan el set de 'The Office'. La veterana serie de NBC emitirá su capítulo final el próximo 16 de mayo, tras nueve temporadas en antena.



Los productores han prometido que el episodio unirá varias tramas sueltas de la serie, que se estrenó en la televisión estadounidense en 2005 como adaptación de la serie británica homónima creada por el cómico Ricky Gervais.



Tras siete tandas de capítulos en las que obtuvo muy buenos resultados, la comedia comenzó a perder audiencia tras la marcha en 2011 de Steve Carrell ('Virgen a los 40'), que interpretaba al arrogante director de la empresa Michael Scott. Así, 'The Office' pasó de tener una media de 4 millones de espectadores por temporada, frente a los 8 millones que había conseguido anteriormente.



El año pasado la NBC -la cadena que emite la ficción en Estados Unidos- anunció que la serie, que se desarrolla en la empresa ficticia Dunder Mifflin Paper Company en Scranton, Pensilvania, terminaría su andadura en 2013.



Los productores también revelaron el año pasado que el éxito que los actores protagonistas están alcanzando fuera de la serie había pesado en la decisión de retirarla.



'The Office' está protagonizada por Rainn Wilson (Super), que se mete en la piel de Dwight Schrute; John Krasinski (Ella es el partido), que encarna a Jim Halpert; y Jenna Fischer (Carta blanca), que da vida a Pam Beesly.



Esta será la segunda gran comedia de NBC en finalizar su emisión en 2013, después de que '30 Rock' finalizara su andadura la semana pasada tras siete temporadas en antena.