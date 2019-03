'The last fine day', mejor producción televisiva del año

Otro año será. La ficción de Antena 3 'Gran Hotel', nominada a cuatro premios Nymphes d'Or en la 52 edición del Festival de Televisión de Montecarlo, no pudo subir al esccenario a recoger ninguno de los galardones. Tampoco lo hicieron el resto de producciones españolas nominadas: las miniseries históricas 'El precio de la Libertad' y 'Tornarem' y el resumen cultural de 2011 elaborado por los Informativos de TVE.



El japonés Masato Harada se ha hecho con el premio a la mejor dirección por 'Early Autumn', mientras que el estadounidense Woody Harrelson ha sido el mejor actor por 'Game Change' y la germana Christine Neubauer mejor actriz por 'Hanna's Decision'.



En el apartado de miniseries las españolas 'El precio de la libertad' y 'Tornarem' se han ido con las manos vacías, ya que el premio fue a la producción japonesa 'Yasu. A single father's story'.



Bea Segura, protagonista de 'Tornarem', tampoco ha ganado el premio en el apartado de mejor actriz, que ha reído en la británica Emily Watson por su papel en 'Appropriate adult'.



En el apartado masculino el ganador ha sido Julien Boisselier por su papel en la alemana 'Henry of Navarre'.



El resumen cultural del año 2011 elaborado por Televisión Española competía al premio al mejor reportaje informativo, que fue a parar la televisión británica Sky News por el trabajo titulado 'Inside Homs'.



'Terror Island', de la noruega TV2 y 'Bahrain: Shouting in the dark', de la catarí Al Jazeera English, se han llevado los galardones a los mejores documentales.



En el apartado de mejor programa de un canal de información continua el vencedor fue 'The fall of Tripoli' emitido por la británica Sky News.