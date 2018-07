'The Good Wife' se quedaría sin showrunners si renueva por una octava temporada

Alicia Florrick vive su caso más complicado. Los creadores de 'The Good Wife', el matrimonio Robert y Michelle King, han declarado que si la CBS confirma que la serie protagonizada por Julianna Margulies renueva por una octava temporada, dejarán de ser sus showrunners.



Según informa TV Line, los creadores de la serie, que actualmente se encuentra por su séptima temporada, no volverían a su puesto en una hipotética octava tanda de capítulos. Algo que no significa que finalice la serie.



A pesar de que no querer formar parte directa de la serie, los King no tendrían intención abandonar la producción, de modo que se mantendrían como supervisores en una hipotética octava entrega.