'The Flight Attendant': Primeros detalles de la segunda temporada y su elenco

Lo que comenzó como una miniserie ya ha renovado para la segunda temporada, y no nos extraña. 'The Flight Attendant' cautivó a los espectadores que no querían decir adiós a las aventuras del carismático personaje que interpreta Kaley Cuoco, Cassandra Bowden en esta serie que es una mezcla de comedia, misterio y drama.

La historia

Esta serie de HBO-Max que fue nominada a los premios Emmy anunciaba esta misma semana que finalmente sí habría segunda temporada, y adelantaba algunos detalles del elenco y también algunos detalles de la trama.

A lo largo de esta temporada, seremos testigo de la versatilidad de la actriz y productora Kaley Cuoco, que hace un gran trabajo mostrando la lucha de Cassie por sobrellevar una vida que cada vez se le hace más dura sin poder recurrir al alcohol.

Según el logline del guión, volveremos a ver a Cassi totalmente sobria, viviendo en Los Angeles "mientras trabaja para la CIA en su tiempo libre. Pero cuando se convierte en testigo accidental de un asesinato mientras está en el extranjero, se ve envuelta en otro misterio internacional".

Personajes nuevos y conocidos

Volveremos a ver a Zosia Mamet (annie), Griffin Matthews (Shane Evans), Deniz Akdeniz (Max) y Rosie Perez (Megan) junto a las estrellas invitadas T.R. Knight, Yasha Jackson, and Audrey Grace Marshall.

En cuanto a los nuevos fichajes, encontraremos al actor Mo McRae en el papel de Benjamin Berryen, "un oficial de la CIA que tiene la mala costumbre de involucrarse demasiado con sus informantes". Por otro lado, Callie Hernandez y JJ Soria interpretarán a una pareja de cazarrecompensas llamados Gabrielle y Esteban Diaz.

No podemos dejar de mencionar que habrá bastantes estrellas invitadas a la segunda temporada de la serie, entre los que se encuentran Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera, y Shohreh Aghdashloo.

Fecha de estreno

Todo apunta a que la segunda temporada tendrá todo ese drama y misterio de la primera, aunque todavía tendremos que esperar para verla. De momento no se sabe la fecha exacta del estreno, pero no será antes de la primavera 2022.

