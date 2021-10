'The Boys': La razón por la que Stormfront (Aya Cash) podría estar viva

La serie 'The Boys' no deja de sorprender a todos sus fans con increíbles giros de guion, pero también con sus promociones y contenidos extra que publica a través de sus redes sociales, siempre yendo un paso más allá, incluso llegaron a crear sus propios premios Emmy.

Lo cierto es que el final de la segunda temporada dejó a todo el mundo un poco descolocado, y con muchísimas ganas de ver la tercera temporada, que acaba de terminar de rodarse. Por eso, los productores han decidido hacer más amena la espera con una serie de contenido exclusivo, las llamadas "Vought News".

Expandiendo el universo 'The Boys'

"Vought News" es una webserie que amplia la historia de la serie y entrega a los fans pequeñas píldoras de la siguiente temporada. Haciendo uso de su habitual humor irónico, " Vought News" es una clara parodia de "Fox News".

El último bombazo que han anunciado desde esta "cadena de informativos" es la posibilidad de que Stormfront siga viva, a pesar de que su final no fue muy alentador.

Sin embargo, y aunque los seguidores de la serie se han vuelto locos con esta noticia, hay que resaltar que "Vought News" no se centra tanto en la veracidad de su información como en crear expectación para la tercera entrega. Por lo tanto, no se puede la descartar la posibilidad de que sean Fake news.

Aya Cash volvería a hacerlo

Aunque todavía no se ha confirmado si el personaje que interpreta Aya Cash sigue viva o no, la actriz se pronunció al respecto hace unos meses en una entrevista para EW, confesando que aunque esa posibilidad no esta prevista, ella estaría dispuesta a volver a meterse en el papel. Y es que como podrás recordar, en el final de la segunda temporada, vemos como Ryan, el hijo de Patriota, le corta las extremidades con los rayos laser de sus ojos y la deja moribunda.

Parece ser que tendremos que seguir a ver la tercera temporada para saber si finalmente esta supervillana sigue viva o no. Por el momento, ni siquiera han anunciado la fecha de estreno de la tercera entrega de 'The Boys'.

