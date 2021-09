'The Boys' parodia las series nominadas con sus peculiares Premios Emmy

Dentro de poco tendrá lugar la gala de los premios Emmy, el 19 de septiembre concretamente, y 'The Boys' cuenta con dos nominaciones, a mejor serie drama y mejor guion de serie drama. Aprovechando este acontecimiento, la empresa ficticia Vought International, encargada de llevar la comunicación de los superhéroes en la serie, ha decidido "organizar" sus propios premios 'Supie'.

Siguiendo el tono "macarra" de la serie, la cuenta de Twitter de Vought International ha parodiado los carteles de las series más famosas: 'Lo que el pulpo me enseñó', 'Homeland', 'Con amor, Victor' y 'Mare of Easttown', y las presenta como si fueran series originales de su propia plataforma streaming ' Vought+ '.

"No nos llevamos una nominación al Emmy, pero como siempre todos los Vought + Originals ganaron un Supie, empezando por este documental profundamente conmovedor y sorprendentemente apasionante. Explora la intima relación de The Deep con un pulpo muy especial y flexible en 'Her Deepness'".

"Hubo que convencer a Homelander de hacer esta serie exhaustiva y extralarga sobre su vida, pero accedió cuando acordamos que podía interpretarse a sí mismo en todos los flashbacks y recreaciones. Cuarenta y ocho horas de televisión nunca pasaron tan rápido".

"Nuestra primera comedia romántica nos transmitió todas las sensaciones. 'Love, Sausage' tuvo millones de reproducciones tras su lanzamiento. Esta serie nos enseñó que no es el tamaño del enamoramiento lo que importa, es lo que haces con él. ¿Qué es lo que más te gusta ver en Vought+?".

"¡Un Murder Mystery tan oscuro y retorcido que TODAVÍA no sabemos quién fue el asesino! Pero nos encantó ver a Maeve comer hoagies, beber Rolling Rocks y decir «¡Échame cerveza a la boca!»"

Como se puede apreciar, la ironía y el humor negro siguen presentes también en esta campaña de márketing que se ha vuelto viral en redes sociales, una gran forma de promocionar la tercera temporada de la serie, que acaba de terminar la grabación y será estrenada ya el año que viene, aunque todavía no se conoce la fecha exacta.

...

Seguro que te interesa...

'The Boys': la imagen de jensen ackles como Soldier Boy que esperamos ver en la temporada 3