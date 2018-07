'The Big Bang Theory', la serie triunfadora en los People's Choice Awards 2016

En la categoría de series la gran triunfadora ha sido The Big Bang Theory, la serie que emite Neox en España, que se ha hecho con tres premios, entre ellos el de mejor serie, por delante de Juego de tronos o The Walking Dead. Por su parte, la presentadora Ellen Degeneres se ha hecho con el Premio Humanitario, dotado con 100.000 dólares que donará a la investigación de enfermedades infantiles.

En cine, el público ha elegido a la película protagonizada por Vin Diesel y por el fallecido Paul Walker como la mejor cinta del 2015. Otros de los galardonados en estacategoría han sido Channing Tatum y Sandra Bullock como mejores intérpretes.



Como mejor comedia se ha premiado a la segunda entrega de 'Dando la nota' y 'a Marte' como mejor drama. La cinta de los 'Minions' también se ha alzado con el premio a mejor película familiar, por delante de Del Revés (Inside Out) o Cenicienta.



En cuanto a la música, Taylor Swift y Ed Sheeran se han alzado con el galardón a mejor cantante femenina y masculino, respectivamente, mientras que Fifth Harmony ha sido elegido como mejor grupo.



CATEGORÍA DE TELEVISIÓN

- Programa de TV favorito: The big bang theory

- Comedia de TV abierta favorita: The big bang theory

- Actor de comedia de TV favorito: Jim Parsons

- Actriz de comedia de TV favorita: Melissa McCarthy

- Drama de TV abierta favorito: Anatomía de Grey

- Actor de drama de TV favorito: Taylor Kinney

- Actriz de drama de TV favorita: Ellen Pompeo

- Comedia de TV por cable favorita: Colgados en Filadelfia

- Drama de TV por cable favorito: Pretty little liars

- Actor de TV por cable favorito: Kevin Hart

- Actriz de TV por cable favorita: Sasha Alexander

- Programa de TV por cable premium favorito: Homeland

- Actor de TV por cable premium favorito: Dwayne Johnson

- Actriz de TV por cable premium favorita: Kristen Bell

- Drama criminal de TV favorito: Person of interest

- Actor de drama criminal de TV favorito: Nathan Fillion

- Actriz de drama criminal de TV favorita: Stana Katic

- Programa de ciencia ficción o fantasía de TV abierta favorito: La Bella y la Bestia

- Programa de ciencia ficción o fantasía de TV por cable favorito: Outlander

- Actor de ciencia ficción o fantasía de TV favorito: Jensen Ackles

- Actriz de ciencia ficción o fantasía de TV favorito: Caitriona Balfe

- Programa de concurso favorito: The voice