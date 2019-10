CONFIESA MAYIM BIALIK

La relación entre Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler en 'The Big Bang Theory' no ha sido muy rápida, y la pareja ha tardado mucho tiempo en ir avanzando en su relación. Por ello cuando se dieron su primer beso en la ficción muchos los celebraron pero en la realidad este momento no fue nada romántico. Así lo reconocieron Jim Parsons y Mayim Bialik. Tienes todos los detalles en el vídeo.