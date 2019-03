A Mayim Bialik no le convence el vestido de su boda en 'The Big Bang Theory'

Mayim Bialik se ha sincerado en su canal de YouTube sobre el final de temporada de 'The Big Bang Theory'. En este capítulo asistiremos a la boda de Amy Farrah Fowler y Sheldon Cooper, que se avecina llena de sorpresas.

En el capítulo al que la actriz hace referencia, que ya se ha emitido en Estados Unidos y llegará sin esperas en Neox, su personaje se prueba distintos vestidos de novia para la ocasión. Bialik asegura que se siente "de bajón" por ese capítulo.

sd big bang theory | neox

"Amy tenía que elegir un vestido de novia y eso implicaba un montón de cosas con las que personalmente no me siento cómoda. Esas cosas son: número uno, vestidos de novia tradicionales; número dos, ponerme vestidos de novia tradicionales; número tres, ser una mujer divorciada probándose vestidos de novia tradicionales", cuenta en el vídeo la actriz.

Imagen de la boda de Mayim Bialik | YouTube

Bialik recuerda su boda hace ya 15 años, en la que lució un vestido que encontró en una tienda de encajes antiguos, porque los vestidos tradicionales no van con ella: "No era muy caro, era bonito, era delicado, favorecedor y modesto y me sentía muy bien con él".