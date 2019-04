'The Big Bang Theory': La reacción de Johnny Galecki al descubrir que aparece en un trivial y nadie se sabe la respuesta

No es la primera vez que uno de los protagonistas de 'The Big Bang Theory' nos confiesa lo 'humillante' que puede llegar a ser la fama. Y claro, teniendo en cuenta que ahora la ficción de CBS que se emite en Neox está llegando a su fin, cada vez son más las anécdotas de su vida que salen a la luz.

Johnny Galecki, el actor que da vida a Leonard Hofstadter, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo donde podemos ver cómo un participante de 'Jeopardy!' respondía a una pregunta sobre él. Este programa, que es parecido al típico trivial de preguntas y respuestas al que todos hemos jugado alguna vez, cuenta con una categoría llamada 'Actores y sus roles de TV'.

La pista que le ofrecían a este jugador, que tiene como nombre Zorn, eran David Healy, ex marido de Darlene y Leonard Hofstadter, los nombres de sus personajes en 'Roseanne', 'Los Conner' y 'The Big Bang Theory'. Sin embargo, Zorn, no sabía a quién se referían con esa pregunta y dijo: "¿Quién es Glick?". Dejando así que Meredith, su competidora, respondiera a la pregunta y se quedara con el triunfo: "¿Quién es Johnny Galecki?" ella dijo antes de pasar a una pregunta sobre la historia europea por $ 1,600.

Pero lo peor de todo esto viene ahora. Galecki, en respuesta al vídeo, dijo: "La parte más triste es que Zorn es mi hermano mayor", para después añadir un icono de un brazo musculado y "juego, Meredith".

