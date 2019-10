Las imágenes oficiales de la cuarta temporada de 'Riverdale' revelaron que Jughead se alejará de los demás protagonistas para internarse en un elitista colegio privado, aunque poco más se sabe al respecto.

Cole Sprouse dio en un panel la pista de que tenía algo que ver con su talento para la escritura y el Rey Gárgola, además de revelar por qué tendrá tanta importancia este nuevo lugar alejado de Riverdale.

Sin embargo, lo que más preocupa a los fans es cómo afectará la llegada de Charles, el medio hermano de Betty y Jughead, a la relación de ambos jóvenes. A lo que Sprouse respondía:

"Sé que la trama de Betty está mucho más integrada con Charles que la de Jughead -al menos con lo que he leído por el momento. Me han preguntado mucho si va a tensar la relación de Betty y Jug. Pero de momento no parece que sea justo el objetivo. Pero Jughead solo está en Riverdale los fines de semana ahora, y eso no es fácil. Su trama principal es el colegio privado, que es lo que va a construir la historia del flash-forward y el centro del misterio".

El actor, que tendrá sus escenas separado no solo de su pareja en la ficción sino también de sus demás compañeros, también bromeó:

"No he trabajado con KJ Apa como en tres temporadas. Nah, pero no creo que me separe de ellos, por así decirlo".

¡Solo nos queda esperar qué nos deparan los próximos capítulos!

· · ·

Seguro que te interesa

Más peligrosa que su padre: 'Riverdale' revela a la hermana mayor de Veronica, Hermosa