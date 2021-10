"He tenido un bebé": El extraño vídeo de Britney Spears acunando a un muñeco que los fans no saben cómo interpretar

La ex princesa del pop, Britney Spears, ha publicado un vídeo muy loco acunando y besando a un muñeco de bebé. En el, sale bailando con el muñeco, y se oye a su prometido, Sam Asghari, decir: "¡Anda, mira, sois exactamente iguales!". Además, Britney publica en el mismo post, una imagen que dice, "Ser un adulto es la cosa más tonta que he hecho nunca".

Junto con el vídeo y la foto, la cantante ha escrito: "He tenido un bebé chicos … me voy a tomar un descanso de rodar en casa todos los días !!! Su habitación es preciosa y se llama Brennan … hasta nos parecemos!!! ¡¡¡Mi primera [emoticono de niña]!!!".

"Este año cumplo 40 años… la edad no es más que un número pero en serio… crecer es la cosa más tonta que harás nunca así que SEGUID JUGANDO AMIGOS!!!", añade.

Es normal que después de un vídeo tan extraño, y las declaraciones sobre qué la edad no es más que un número, varios seguidores hayan especulado que Britney está insinuando que está embarazada. Otros piensan que la cantante se está refiriendo al inicio de su nueva vida con su prometido Sam; una vida en la que no hace falta tener una determinada edad para ser feliz o para tener un bebé, por ejemplo.

Sin embargo, según NBC News, Spears le contó a un juez: "Ahora mismo tengo un DIU dentro de mí para no quedarme embarazada. Quería quitarme el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga hijos".

El padre de Britney deja de ser su tutor legal

Tras más de 13 años de tutela, con 39 años, la cantante ha logrado su objetivo. Oficialmente, su padre ha dejado de ser su tutor legal, algo que llevaba deseando desde hace años. Esto implica que su padre ya no podrá controlar su trabajo, su herencia, o cualquier aspecto de su vida, como hacía antes. Esto también es una gran noticia para sus fans, ya que llevan apoyando a Britney en su lucha desde hace años.

La Justicia ha decidido que Jamie Spears dejará de ser su tutor legal de manera inmediata, y el 12 de noviembre se volverán a encontrar en el jurado para poner fin a la custodia. Lo increíble es que, este suceso, hará que el padre de Britney Spears deje el patrimonio de 60 millones que controlaba hasta ahora; Jamie deberá dejar todas las cuentas de los últimos 13 años al nuevo tutor temporal.

El padre también está siendo investigado por "mala conducta", así que, parece que el movimiento #FreeBritney ha sido fructífero, ya que, por fin, Britney será libre de la tutela que lleva amargándole la vida desde hace años.

Además, el 28 de septiembre se estrenó el documental sobre Britney y la historia de su tutela en Netflix. 'Britney vs. Spears' cuenta con un trabajo de investigación de años, entrevistas exclusivas y nuevos documentos, con lo que pinta un retrato minucioso de cómo ha sido la vida de la estrella del pop bajo una tutela. En este largometraje podemos observar su trayectoria como "una mujer atrapada por la fama, la familia, y por su propia situación legal", como bien dice la sinopsis de Netflix.

Su compromiso con Sam Asghari

El pasado septiembre, Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari a través de sus redes sociales. La diva del pop celebró su futuro matrimonio con un vídeo de la pareja mostrando el anillo de diamantes en Instagram acompañado de la frase, "¡No me lo puedo creer!"

Tras casi 5 años de relación, Sam, de 27 años, le hizo la pregunta en casa de Spears con un anillo de piedra brillante redonda de 4 quilates. También tiene el nombre con el que Asghari llama a Spears, 'Leona', grabado dentro de la banda.

Habrá que ver si, después de haber cumplido su sueño de liberarse de la tutela, también consigue su deseo de tener más hijos, ya que no tendrá que llevar el DIU. Su compromiso con Sam, también parece ir viento en popa a toda vela, así que esperemos que después de tantos años, Britney pueda tener un final feliz.

