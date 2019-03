La temporada calienta motores

Septiembre se acerca y las cadenas ya calientan motores presentado sus mejores apuestas. Las ficciones con más éxito de la pasada temporada se refuerzan con fichajes y el departamento de marketing de las networks echa humo ideando promos y pósters que sorprendan a los seguidores y atrapen a nuevos espectadores.



Fox ha publicado el primer cartel de la quinta temporada de 'Fringe'. La serie de JJ Abrams, renovada 'in extremis' para la que será su última temporada (que contará con tan solo 13 capítulos), presenta a sus protagonistas con una imagen que no despeja ninguna incógnita.



El cartel presentado para la Comic Con de San Diego (EEUU), con los observadores como protagonistas, desvelaba mucho más por dónde tirará el argumento de la nueva temporada, que se estrena el próximo 28 de septiembre.

Otro estreno que llegará en otoño es el remake de 'The Munster'. La cadena NBC encargó a Bryan Fuller, el creador de la serie 'Pushing Daisies' un remake sobre la familia más conocida de monstruos de clase media americana.



Los Munster se actualizaron con un reparto encabezado por Portia de Rossi como Lily Monster y Jerry O'Connell como su marido, Herman. NBC ha publicado el primer cartel de la familia, que volverá a la pequeña pantalla tras el éxito cosechado en los 60.



ESTRENOS DE LA BBC

Pero no todos los estrenos tendrán acento estadounidense. La cadena BBC ha presentado un vídeo con las novedades de ficción para la próxima temporada. Entre las caras conocidas que podemos ver se encuentra Elizabeth Moss ('Mad Men') y Benedict Cumberbatch, conocido por su papel de Sherlock.



Cumberbatch cambia la gabardina por el uniforme de soldado y el moreno por el rubio en su última serie en la BBC, 'Parade's End'. La ficción, coproducida por la estadounidense HBO y la cadena británica, se basa en las novelas de Ford Madox Ford sobre la I Guerra Mundial y cuenta con guiones de Tom Stoppard, ganador del Oscar por la película 'Shakespeare in love'.