Una televisión llena de estrellas de Hollywood

De los primeros en estrenar en la pequeña pantalla son Hoffman y Nolte. Los actores protagonizan la última apuesta de la HBO, 'Luck', que llega a EEUU el 29 de enero y que para el protagonista de 'El Graduado' supone el estreno en un medio en el que solo ha aparecido episódicamente, a diferencia del segundo, que se hizo famoso a finales de los 70 con la mítica 'Rich man, poor man' ('Hombre rico, hombre pobre').



Se ponen al frente de esta producción de la HBO que relata la vida de Ace Bernstein, un jugador recién salido de la cárcel (Hoffman) que prueba suerte en los hipódromos junto a un entrenador de caballos de oscuro pasado (Nolte).



Unos días antes, el 16 de enero, estará en las pantallas estadounidenses 'Alcatraz', una de las prisiones más famosas del mundo gracias a la fuga cinematográfica de Clint Eastwood, y que sirve ahora para ubicar una trama en la que el FBI investiga el caso de un grupo de prisioneros y guardias desaparecidos en el pasado que reaparecen sin aparente explicación.



Producida por J.J. Abrams ('Lost') supone el regreso a la pequeña pantalla de Sam Neill ('Jurassic Park'), que había participado en series como 'Happy Town' y 'Crusoe' y que ahora encabeza un reparto en el que figuran también Sarah Jones ('Sons of anarchy') y Jorge García ('Lost').



Y recreando uno de los grandes éxitos del cine en enero llegará también 'The Firm', basada en la famosa novela de John Grisham y protagonizada por Josh Lucas ('Poseidon').



UN ESPAÑOL SE CUELA EN LOS ESTRENOS DE 2012

La intriga y la acción serán también el sello de 'The River', una producción de aventuras firmada por Spielberg cuyo capítulo piloto ha corrido a cargo del español Jaume Collet-Serra ('Unknown') y que Fox estrenará en la segunda semana de febrero. La apuesta de Fox relata la historia de un productor de televisión que se pierde en el Amazonas y está protagonizada por Bruce Greenwood, Joe Anderson y Eloise Mumford.



El director de la saga de 'Jurassic Park' ha dejado también su huella en 'Smash', una serie musical que se estrena el 6 de febrero y que relata el empeño de un grupo teatral de Broadway para poner en pie un musical basado en la vida de Marilyn Monroe, con un reparto que incluye a Debra Messing, Jack Davenport y Anjelica Huston.



Más adelante, probablemente a mediados de marzo, llegará otra serie que ha generado grandes expectativas, 'Touch', ya que supone el regreso de Kiefer Sutherland tras el éxito mundial de '24' para dar vida a un padre cuyo hijo autista es capaz de predecir el futuro.



Entre las apuestas de 2012 no podrían faltar las comedias, y entre las primeras en llegar estará 'House of Lies', con un Don Cheadle ("Hotel Rwanda") liderando un equipo de asesores corporativos. Más adelante, en abril, se estrenará 'Girls', una mirada cómica a las peripecias de un grupo de veinteañeras que se buscan la vida como pueden en Nueva York.



Pero sin duda el regreso que más expectativas generará este año será el de Charlie Sheen, el defenestrado rey de la comedia televisiva en EEUU que tras su polémico despido en 'Two and Half Men' volverá, previsiblemente a mediados de años, con 'Anger Management', basada en la película protagonizada en 2003 por Jack Nicholson y Adam Sandler.