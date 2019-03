Jim Lanzor, el director ejecutivo de 'Star Trek' ha comunicado que la nueva temporada de la serie no se emitirá en televisión. 'Star Trek: Discovery' sólo se podrá ver en All Access, la plataforma online de CBS.

El ejecutivo ha explicado que la razón de tomar esta decisión es que la mayor parte de las veces, las series de ciencia ficción no han tenido éxito en televisión.

'Star Trek: Discovery' será junto al 'spin off' de 'The Good Wife', titulada 'The Good Fight'.