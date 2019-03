Stan Lee continúa de paseo por las series. Si hace escasos días, el propio escritor anunciaba que aparecería en un episodio de 'Agents of S.H.I.E.L.D', ahora podemos verle en 'Los Simpson', la serie de animación a la que regresa tras más de 10 años.



"Married to the Blod" es el título del episodio que se emitirá el próximo domingo 12 de enero y que hará las delicias de los seguidores más 'geeks' de 'Los Simpson'. Y es que en esta entrega, además del regreso de Lee, también aparecerá Harlan Ellison, novelista y guionista de numerosas series de televisión de ciencia ficción como 'Star Trek' o 'Babylon 5'.



En el capítulo, Lee presentará una historia en la que el tipo de la tienda de Cómics le pide consejos para conquistar a Kumiko, una mujer japonesa que está a punto de entrar por la puerta, y con la que terminará casándose.



Esta será la segunda vez que el afamado escritor aparezca en 'Los Simpson'. La primera fue hace más de 10 años, en el capítulo "I Am Furious (Yellow)" de la décimo tercera temporada.



En aquel episodio Lee también se interpretó a sí mismo, y dio vida a una visitante usual de la tienda de Cómics, donde -al igual que volverá a hacer el domingo- estableció una conversación con el dependiente.



"Estuve aquí hace 12 años, y yo creo que les impresionó tanto que, después de tanto tiempo, se imaginaron que tenían que tenerme de vuelta", bromea Stan Lee en el video en el que, además de verle por dublicado en la tienda de comics, también le vemos en la sala de doblaje.



En el clip también aparece Harlan Ellison sacudiendo a un Milhouse disfrazado de Radiactivo Man ya al que acusa de robarle una idea. "Ahora, después de haber escrito más de 100 libros, he alanzado la meta final para lograr pasar a la posteridad, aparecer en Los Simpson", dice el escritor.