Que Sheldon Cooper es muy peculiar con sus cosas no sorprende a nadie. Así que nos sabemos cómo reaccionará el protagonista de 'The Big Bang Theory' cuando vea que un Squirtle le ha "quitado" el sitio en el sofá de su casa.



La fiebre de Pokémon Go ha llegado al plató de la comedia de CBS, que ha publicado en su Facebook una imagen de un Squirtle en el sitio del sofá donde siempre se sienta Sheldon Cooper.



'The Big Bang Theory' tendrá un día en la Comic-Con de San Diego, que comienza el próximo 21 de julio. En esta jornada shabrá un importante anuncio que atañe al futuro de la serie, que estrenará su décima temporada el próximo 19 de septiembre en CBS.

