Springfield se convierte en piezas de Lego

Matt De Lanoy, uno de los diseñadores de Lego, se ha apresurado a crear unas miniaturas que rememoran el pueblo de Springfield de la serie Los Simpson. La escuela, el Krusty Burger o la central nuclear son algunos de los emblemáticos edificios que ya pueden presumir de tener su versión dentro de esta franquicia.



La próxima temporada de 'Los Simpson' contará con un capítulo hecho con Lego. El episodio 550 de la serie, titulado "Brick Like Me", será un capítulo especial hecho con figuras Lego... Bueno, no todos se convierten en Lego. La primera imagen promocional muestra a Marge convertida en una pieza del mítico juego, lo mismo que le ocurrirá al resto de la familia amarilla de la pequeña pantalla durante el episodio... Excepto Homer, quien despertará en un Springfield fabricado de Lego en el que tendrá que encontrar la manera de volver a casa.



"¿Podrá Homer ensamblar cómo ha llegado aquí y cómo regresar a casa antes de quedar atrapado en un mundo de ladrillos de forma definitiva?", es la pregunta que lanza el eslogan promocional del capítulo que se emitirá el próximo 4 de mayo en EEUU.