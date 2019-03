Spock ya rueda 'The Big Bang Theory'

El capitán de la USS Enterprise ha aterrizado con éxito en el set de rodaje de la comedia 'The Big Bang Theory'. Leonard Nimoy participará con un cameo en un capítulo muy especial: Sheldon Cooper (interpretado por Jim Parsons) conocerá a su ídolo, el señor Spock.



Así podemos confirmarlo según la foto que han 'tuiteado' con la cuenta de la comedia de la cadena CBS, en la que se ve a Penny (Kaley Couco) junto al veterano actor.



Pero no es el único que se suma a la comedia de los científicos más divertidos de la televisión. Según informa el portal TV Line, el último gran nombre que han conseguido atar para que participe en 'The Big bang Theory' se trata, ni más ni menos, que de Stephen Hawking, el conocido científico. Por el momento, sólo se ha podido confirmar que se enfrentará a Sheldon Cooper.