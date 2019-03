El 'spin-off' de 'The Office' contará con el actor Thomas Middledich

Para todos los fans de la serie de 'The Office' que no quieren que la novena temporada sea el final, están de suerte. Un 'spin-off' de la comedia de la NBC está en pleno desarrollo.

El título de la comedia será 'The Farm' y la historia se va a centrar en Dwight Schrute (Rainn Wilson), que tras abandonar la oficina donde trabaja regresará a su hogar y tratará de convencer a sus hermanos para que acepten que su granja familiar se convierta en un hotel rural.



Entre sus hermanos está Jeb Schrute que será interpretado por el actor Thomas Middledith, que actualmente trabaja en 'The Campign'. El personaje de Jeb Schrute a lo largo de su vida no ha tenido mucho éxito en sus aventuras profesionales, tanto de criador de gusanos como de cazador de Bigfoot, y además, carece de cualquier tipo de ética de trabajo.



No obstante, es un agricultor decente que le puede servir de gran ayuda a su hermano. Asimismo, Thomas Middledith también se incorporará en un episodio de la novena temporada de 'The Office' donde se encontrará con su hermano mayor. Tal y como ha confirmado la cadena NBC, 'The Office' abrirá sus puertas por última vez con esta nueva temporda, que llegará el próximo 20 de septiembre.