El 'spin off' de 'The Good Wife' ya tiene nombre

La cadena CBS ha decidido cambiar el título del 'spin-off' de 'The Good Wife' que lleva semanas preparando y ahora que comienza por fin su rodaje. Tras haberse anunciado antes como 'The Greater Good', la network ha comunicado oficialmente que se llamará 'The Good Fight'.

The good fight | CBS

Junto a este anuncio, la cadena también ha confirmado un nuevo fichaje de cara al comienzo del rodaje, el de la actriz Erica Tazel ('Justified').

Christine Baranski y Cush Jumbo son las protagonistas de este 'spin off' donde volverán a interpretar a Diane Lockhart y Lucca Quinn. Junto a ellas estarán Sarah Steele, que repetirá su papel de Marissa Gold, la hija de Eli Gold. Completan el reparto Rose Leslie, Delroy Lindo, Sarah Steele, Paul Guilfoyle, y Bernadette Peters.