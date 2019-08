'El Internado' fue una de las series más vistas de Antena 3, que generó un impresionante fandom desde la emisión de su primer capítulo. Ahora Martín Rivas, que encarnó a Marcos Novoa Pazos, ha analizado en una entrevista todo lo que supuso para él la ficción.

Tal y como cuenta el intérprete, ningún otro proyecto tiene comparación con la ficción adolescente, diciendo que "nunca he vivido nada tan intenso como con 'El Internado'. Uno de los efectos de las plataformas digitales es que las audiencias están mucho más fragmentadas". Para continuar diciendo que afectó a su día a día: "en la calle se notaba muchísimo".

Pero a pesar de ello, el actor de 34 años mantiene que hay que agradecer el reconocimiento de la audiencia, ya que tal y como le dijo a MADMEN Magazine, "lo mejor que te puede pasar cuando haces una serie es que la gente te reconozca, eso es porque se está viendo", además de compartir su visión sobre el éxito y como llevarlo: "Sería un poco contradictorio dedicarme a esto y no gustarme que me reconocieran".

Además comparte que a pesar de que no siempre haya sido sencillo, la fama no es algo malo: "te tienes que acostumbrar. Hay cosas en tu entorno y en tu realidad que han cambiado. Como cualquier cambio, puede ser traumático" y es que tuvo que enfrentarse a ello muy joven, y se ha sincerado sobre ello confesando que "con veinte años, si pudo suponer un conflicto interno pero ya lo he superado".

A esto ayudó el hecho de que fuera algo transitorio, que fuera un efecto que iba disminuyendo a medida que hacía otros proyectos: "En aquellos años era imposible coger el metro, por ejemplo. Ahora ya puedo hacerlo sin problema. Es algo muy volátil".

