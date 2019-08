Con la octava y última temporada, este año nos tenemos que despedir de 'Juego de Tronos'. Una de las series más exitosas de la televisión que será recordada por mucho tiempo a pesar de su polémico final. Los últimos 6 capítulos estuvieron cubiertos de críticas por las decisiones tomadas por los guionistas, y es que es posible que cada espectador ya imaginase varios finales muy diferentes al que tuvimos.

Muchos actores también han dado su opinión sobre el final, algunos están contentos con el resultado y otros no entendieron por qué se tomaron esas decisiones finales. Aunque no todos los intérpretes se centran en lo que hemos visto, si no cómo será el futuro de sus personajes dentro de Poniente.

Como es el caso de Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark, que ha hablado con Los Angeles Times sobre su recorrido en 'Juego de Tronos', el final de su personaje y lo que el futuro deparará a la joven Reina en el Norte.

"No más guerras, no más batallas. La veo gobernando hasta convertirse en una mujer muy mayor. No la veo casándose o teniendo hijos. Creo que sería un gobierno democrático, y cuando muriese a una avanzada edad, lo haría siendo muy feliz". Las expectativas que tiene Sophie Turner sobre el futuro de Sansa son muy alentadoras.

Es muy posible que esto sucediese, ya que como explicaba en la entrevista: "Ella ya ha visto demasiado. Siempre pensamos que tenía la cabeza muy bien puesta, tal vez mejor que la del resto de personajes. […] Es un hecho que ella no quiere poder. Ella únicamente se preocupa por el Norte".

