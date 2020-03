Hace unas semanas se estrenaba en Netflix 'Esta mierda me supera' ('I am not okay with this'), una serie juvenil basada en el libro homónimo de Charles Forsman, creador también de 'The End Of The Fucking World'.

'Esta mierda me supera' cuenta la historia de Sydney Novak una joven de 17 años que no termina de adaptarse a la vida del instituto y tiene que lidiar con sus propios problemas de adolescente. De repente Syd se da cuenta que algo raro le pasa al empezar a notar que tiene poderes telequinésicos.

Sophia Lillis ('Heridas abiertas' e 'It') es la protagonista de la ficción interpretando a Sydney. Wyatt Oleff ('Guardianes de la Galaxia Vol.1' y 'It') es Stanley Barber y Sofia Bryant es Dina.

Entre el reparto también se encuentra la actriz Sophia Tatum quien encarna a Jenny Tuffield una joven rebelde del instituto quien tiene una serie de problemas familiares.

Tatum debutó como actriz cuando era una niña en la película 'Salt' pero hasta ahora no había vuelto a trabajar como actriz. A lo largo de estos años ha desarrollado su carrera como modelo dentro de la agencia Next Model.

La modelo y actriz guarda un gran parecido con la supermodelo rusa Irina Shayk, la que fuera además pareja de Cristiano Ronaldo y posteriormente tuvo una hija con Bradley Cooper.