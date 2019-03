Sofía Vergara, la actriz de televisión mejor pagada

Gracias a su papel de Gloria Pritchett en la serie de ABC, la intérprete colombiana logró ser la reina de la publicidad entre las actrices de la pequeña pantalla logrando unos ingresos totales el pasado año de 19 millones que le valen para conlocarse en lo más alto del ranking.



Sofía Vergara, que cumplió recientemente 40 años, le ha "arrebatado" el puesto a Kim Kardashian. La estrella del reality televisivo 'Keeping Up with the Kardashians' gana 18 millones de dólares al año. Un espacio que, según las malas lenguas, habría aumentado su audiencia gracias a su romance con el cantante Kanye West.



Eva Longoria, por otro lado, se situó en tercer lugar gracias a su papel de Gabriella en 'Mujeres Desesperadas'. La fama de Longoria debido a la exitosa serie que finalizó este año, hizo que la actriz añadiera más proyectos a su agenda. Además, vendió su libro de cocina, dos perfumes y realizó varias apariciones en filmes independientes.



El cuarto lugar lo ocupa Bethenny Frankel, con unos ingresos que rondan los 12 millones de dólares al año. Le sigue la hermana de Kim, Khloe Kardashian con 11 millones de dólares. Los mismos emolumentos anuales que Tina Fey, creadora y estrella de la comedia televisiva '30 Rock' de NBC comedy, que aparece en el sexto lugar.



El séptimo puesto es para Mariska Hargitay, protagonista de 'Ley y Orden' que se embolsa anualmente unos 10 millones de dólares. Zooey Deschanel aparece en el octavo puesto con 9 millones y cierran el top-ten de la lista Forbes Ellen Pompeo, protagonista de Anatomía de Grey, y otra de las 'Mujeres Desesperadas', Felicity Huffman, ambas también con 9 millones de dólares.



A Huffman le siguen otras 'Desesperadas' como Teri Hatcher y Marcia Cross, con ocho millones. También aparecen en la lista otros rostros famososo como Kate Walsh (8 millones al año), Julianna Margulies (6 millones de dólares al año), Alison Hannigan (7 millones) o Courteney Cox, que se lleva cinco millones por 'Cougar Town'.