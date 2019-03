'Los Simpson' renueva por una temporada más

'The Simpsons', que se encuentra en su temporada número 25 en Estados Unidos, es el plato principal de la cadena televisiva Fox, ya que los miembros de la familia -Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie- se han convertido en figuras reconocidas de la cultura popular a nivel mundial.



"Por más de un cuarto de siglo, 'The Simpsons' ha capturado los corazones y las mentes de seguidores de una manera que trasciende edades, lenguajes y culturas", dijo en un comunicado Kevin Reilly, presidente de entretenimiento de la cadena Fox. "Estoy ansioso por otra temporada histórica", agregó.



MUERTE DE UN PERSONAJE

En una conferencia telefónica con periodistas el mes pasado, el productor ejecutivo Al Jean dijo que uno de los protagonistas principales del programa morirá en un episodio próximo. La muerte ahora está programada para la temporada 26.



'The Simpsons', creados por Matt Groening, debutaron en Fox en 1989 y la popularidad de Homer y su familia ayudó a la incipiente cadena a convertirse en un actor importante en la industria de la televisión.



El programa se transmite en más de 100 países y en 50 idiomas. Además, ha recibido una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.