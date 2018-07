'Los Simpson' ya predijo en 2009 el estreno de la nueva película de 'Star Wars'

'Los Simpson', una de las series de animación más reconocidas, vuelve a ser noticia. En esta ocasión, por un nuevo vaticinio realizado en 2009 que, para variar, se ha cumplido.



La serie predijo en 2009 que 'Star Wars' estrenaría una nueva película, y además, acertó qué otra película acompañaría a la ficción. La serie de Matt Groening acertó en que la película de George Lucas se estrenaría al mismo tiempo que 'Alvin y las ardillas'.



Esta predicción se produjo en la 21ª temporada, en el episodio 'Homer the Whopper', cuando Homer viajó a unos estudios cinematográficos ficticios llamados Ginormous Pictures, que al más puro estilo de Hollywood, tenían unos carteles muy peculiares de estas películas.



Además, 'Los Simpson' se atrevieron a poner sobrenombre a las películas, y 'Star Wars' se llevó el de 'The Apology', en el que parece que la propia Fox hace un guiño a los seguidores de la saga, pidiendo perdón por las anteriores películas.



'Los Simpson' llevan años acertando en sus pronósticos. Ya predijeron el espionaje masivo de la NASA, el escándalo de corrupción de la FIFA y predijo algunos avances tecnológicos como impresoras 3D.



Conspiración o no, es una realidad que 'Los Simpson' es una de las series que más ha acertado en sus pronósticos. ¿Qué será lo siguiente?