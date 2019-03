Simon Helberg ('The Big Bang Theory') prepara una comedia sobre la CIA

Simon Helberg, conocido por interpretar a Howard Wolowitz en la comedia 'The Big Bang Theory', producirá 'Need to know', una comedia para la cadena CBS ambientada en la CIA estadounidense, según informa Deadline.

Helberg y su mujer, Jocelyn Towne, con la productora Wildline Entertainment, se encargan del nuevo proyecto para CBS. 'Need to know' se ambienta en el lugar de trabajo de la Agencia Central de Espionaje. La historia se basa en la experiencia real de Ayers como trabajador de la CIA en un departamento de vídeo secreto.