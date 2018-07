Ed Sheeran tendrá un papel en 'The Bastard Executioner'

Ed Sheeran, el cantante británico, ha fichado por la nueva serie de Kurt Sutter, 'The Bastard Executioner'. El fichaje confirma los rumores que afirmaban que el actor participaría en una serie medieval.



Sheen ha dado un paso más allá de la música y se adentra en el mundo de la interpretación con su personaje, Sir Cormac, un peligroso y ambicioso discípulo de un alto cargo de la Iglesia.



El cantante mostró su agrado por las obras de Sutter el año pasado, cuando confesó ser fan de 'Sons of Anarchy', a través de Twitter. Entonces, el guionista buscó la forma de que Sheeran participara en la serie, y el resultado fue el tema 'Make it rain', el cover de Foy Vance.



Ed Sheeran se une al reparto de la serie, que cuenta con caras conocidas como Stephen Moyer, Matthew Rhys o Katey Sagal. El papel protagonista ha recaído sobre Lee Jones, un actor todavía no muy conocido en el mundo de las series.



Los seguidores del cantante y de la serie tendrán que prepararse para la posibilidad de ver a Sheeran sufriendo una muerte lenta en 'The bastard executioner', que se estrenará en otoño.