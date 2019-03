Shay Mitchell habla sobre su participación en el 'spin off' de 'Pretty Little Liars'

El 'spin off' de 'Pretty Little Liars' empieza a coger forma. Tras el anuncio de Freeform hace unas semanas, confirmando que preparaban esta nueva serie con Sasha Pieterse y Janel Parrish como protagonistas, los seguidores de la ficción se preguntaron: ¿Veremos de nuevo a Emily Fields?

La actriz Shay Mitchell, que interpretó a este personaje durante siete temporadas, ha hablado por primera vez sobre su posible participación en esta nueva serie.

Durante la presentación de su nueva serie, 'You' en la cadena Lifetime, el portal TVLine ha preguntado a Mitchell si al menos la veremos en un cameo en el 'spin off' de 'Pretty Little Liars': "Estaba muy emocionada por todo el mundo cuando escuché por primera vez (que iba a haber un 'spin off'), creo que es increíble. Será muy divertido para Sasha y Janel. ¿Y por qué no? A los fans les encanta. Para mí, es como si dijeran que vuelven a rodar 'Sexo en Nueva York'", ha declarado la actriz entusiasmada ante el regreso de la serie.

"Algunos fans habrán crecido y no continuarán con la nueva serie, pero seguro que hay muchos que quieren más. Quieren descubrir qué sucede con ciertos personajes, cómo les ha afectado lo ocurrido en Rosewood", continúa Mitchell.

En la entrevista, la intérprete ha confesado que ha hablado con la creadora de la serie, Marlene King, pero que no hay nada cerrado... todavía: "Simplemente es difícil con todos nuestros horarios ahora mismo".