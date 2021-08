Shay Mitchell abre la puerta a su posible regreso con el reboot de 'Pretty Little Liars'

A pesar de haber terminado 'Pretty Little Liars' hace ya cuatro años, la franquicia ha seguido adelante y los fans han podido disfrutar del universo de la serie en modo de spin off. Pero por desgracia no llegaron a ser tan populares como la serie original.

Hasta dos veces han querido expandir el universo de "las nuevas Pequeñas Mentirosas", estrenando 'Ravenswood' en 2013. En esta nueva historia nos traían a Caleb Rivers, interpretado por Tyler Blackburn, tras abandonar Rosewood, el pueblo en el que ocurre 'Pretty Little Liars'. A pesar de tener unos números espectaculares con el estreno del primer episodio, la serie fue cancelada tras una temporada por la bajada en las audiencias conforme avanzaba la serie.

Además, en 2019 también intentaron realizar un spin off de la serie original con 'The Perfectionists'. En este nuevo spin off un grupo de chicas odia al mismo muchacho y teorizan sobre como les gustaría acabar con él. El problema llega cuando este joven aparece muerto un día en unas circunstancias muy similares a las que teorizaban las chicas.

Shay Mitchell habla sobre su posible regreso a 'Pretty Little Liars'

Los dos intentos fallidos con series basadas en 'Pretty Little Liars' hacen pensar que hay una maldición con estos proyectos. Pero parece que no se dan por vencidos y el año pasado se anunció la llegada de un nuevo spinoff llamado 'Pretty Little Liars: Original Sin'.

En esta nueva serie contará la historia de otro grupo de adolescentes que vive en Millwood veinte años después que casi desapareciera la ciudad por un desastre. En esta entrega el grupo adolescente se verá atormentado por un desconocido empeñado en hacerlas sufrir para vengarse por lo que hicieron sus padres tiempo atrás. 'Pretty Little Liars: Original Sin' estará protagonizada por Bailee Madison. La actriz de 21 años confirmó su papel como protagonista de la serie tras haber participado en otros grandes proyectos como 'Érase una vez' o 'The Good Witch'.

Y parece que una de las actrices de la serie original ha hablado sobre su posible aparición en la serie. Y es ni más ni menos que Shay Mitchell, la actriz que diera vida a Emily Fields, ha dejado la puerta abierta a un posible regreso: "Ya sabes, como suelo decir, 'Nunca digas nunca'", contó en E! News Daily Pop.

Termina diciendo: "Estoy emocionada. Estoy muy emocionada por Bailee, lo va a reventar. Estoy muy emocionada. Ese fue un momento memorable en nuestras vidas, así que estoy emocionada por ver lo que va a pasar y por dónde lo van a llevar".

Seguro que te interesa:

La foto de Shay Mitchell, Ashley Benson y Troian Bellisario juntas por la que los fans piden la temporada 8 de 'Pretty Little Liars'