Las series que triunfan en Twitter

Ver la tele sin Twitter abierto ya no es lo mismo. Tanto que Twitter y Nielsen, consultora especializada en audiencias de televisión, crearon este año Nielsen Twitter TV Ratings, una especie de análisis de las audiencias sociales a partir de los 'tuits' de los usuarios en la red.



Con motivo del final de la temporada televisiva 2013/2014, Nielsen ha publicado un ranking con las series más comentadas (o tuiteadas) del año. El estudio analiza los programas más comentados entre el 1 de septiembre de 2013 y el 25 de mayo de 2014. Y hay una reina, o más bien, un rey: Walter White y 'Breaking Bad'.



La ficción creada por Vince Gilligan ocupa el primer puesto del listado como la serie más comentada esta temporada. Los 'tuits' que se publicaron sobre la serie el día en que terminó, el pasado 29 de septiembre, tuvieron un alcance de 9,1 millones de tuiteros. Además, la repercusión en Twitter de la serie se vio reforzada por la implicación de sus protagonistas, especialmente Aaron Paul (@aaronpaul_8) y Bryan Crasnton (@BryanCranston), que fueron mencionados en más de 51.000 y 19.000 'tuits', respectivamente.



El podio lo completan 'The Walking Dead' con más de 5,1 millones de comentarios y 'Pretty Little Liars', que suma más de 4,7 millones de comentarios en Estados Unidos. Hay que bajar hasta la quinta posición para encontrarse con 'Juego de Tronos', superada por 'The Bachelor'.



En cuanto a eventos especiales, los premios Grammy y los Oscar fueron los que consiguieron más repercusión en Twitter. El 'tuit' más 'retuiteado' de la noche fue el 'selfie' de Ellen DeGeneres con más de 1,1 millones de RT. La Super Bowl de 2014 sigue siendo el evento más comentado en las redes sociales de los estadounidenses, superando los 25 millones de 'tuits' relacionados con el acontecimiento deportivo.