Las 10 series más descargadas de 2013

Las listas del año sobre series se elaboran sobre todo tipo de temas. Desde las clásicas "lo mejor" y "lo peor", pasando por los mejores capítulos, momentos o mujeres y hombres del año. Otra lista que comienza a ser un "must" en esto de los rankings del año es la de las series más descargadas de 2013 que elabora el portal Torrent Freak.



Por segundo año consecutivo, 'Juego de Tronos' se coloca al frente de la lista, con 5,9 millones de descargas a través de BitTorrent. La serie de HBO es una de las que arrastra mayor número de fans en todo el mundo, lectores que ya conocían las novelas de George R.R. Martin, y aficionados que se han unido tras el estreno de la serie. De hecho, hasta los propios directivos de la cadena reconocen que las descargas ilegales de 'Juego de Tronos' habían favorecido a la popularidad de la serie.



El segundo puesto ha sido para 'Breaking Bad'. La serie de AMC ha sido uno de los eventos seriéfilos del año, con su despedida final tras cinco temporadas. El capítulo final, titulado "Felina", merece mención aparte ya que registró un récord de descargas histórico, con más de 500.000 descargas en internet en tan solo un día.



Los zombies de 'The Walking Dead' ocupan el tercer puesto de este ranking, con más de 3,6 millones de descargas. La serie de AMC es todo un fenómeno fan que espera que llegue el 9 de febrero para terminar esta cuarta entrega. Les siguen los científicos de la comedia de CBS 'The Big Bang Theory' y el final de 'Dexter', en cuarto y quinto lugar.



Otra comedia ocupa el sexto lugar: 'Cómo conocí a vuestra madre'. El séptimo puesto es para una de las novedades de la lista, 'Suits'. En cambio, una veterana como 'Homeland' cae al octavo lugar.



El estreno de 'Vikings' se cuela en el puesto número nueve y cierra la lista de las 10 series más descargadas la ficción de The CW 'Arrow'.