La serie 'Sherlock' tendrá un Escape Room en Londres

¿Alguna vez has querido sentirte como un auténtico Sherlock Holmes? Ahora puedes. Los seguidores de los detectives Sherlock y Watson tienen un nuevo acertijo que descifrar. La serie de BBC tendrá su propia 'escape room' en Londres a partir de otoño, 'Sherlock: The Game is Now'.

Los jugadores que se atrevan a ponerse en la piel de Sherlock y Watson tendrán que escapar de una sala resolviendo una serie de pistas y acertijos, pero antes de que se acabe el tiempo, que serán unos 90 minutos.

Según informa Entertainment Weekly, 'Sherlock: The Game is Now' surge tras una asociación entre KIN Partners, los productores de la serie Sherlock Hartswood Films y Time Run, especialistas en diseñar salas de escapismo.

"Es como estar dentro de la serie. Es lo más cerca que los fans van a poder sentirse dentro de un capítulo de 'Sherlock' sin convertirse en actor", ha declarado Mark Gatiss, creador y uno de los protagonistas de la serie.