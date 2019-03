'The Defenders' ya tiene fecha de estreno en Netflix

Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage juntos en el primer teaser filtrado por Netflix de 'The Defenders'. La nueva serie de la plataforma sobre el universo Marvel ya tiene fecha de estreno: el próximo 18 de agosto, según se deduce de la hora que marca (08:18:20:17) la cámara de seguridad que los graba en un ascensor

Otra pista que no ha pasado desapercibida para los fans de 'The Defenders' como si fuera la información de la cámara que graba: aparece una dirección web de números (http://23.253.120.81) que, al pinchar, lleva a la página web del periódico ficticio que aparece en todas las series, el diario New York Bulletin. Y ahí está el anuncio también de la fecha de estreno.