Los seguidores de 'The Walking Dead' detectan un gran fallo en la serie

El fallo tuvo lugar en el capítulo de esta semana en el que Carl tenía que disparar con una pistola. El personaje, que tiene uno de los ojos tapados, debido a su discapacidad visual, parece que no se dio cuenta de mirar por la mirilla de la pistola por el otro ojo en vez de por el tapado.

Los seguidores de la serie, que se dieron cuenta de este fallo, no dudaron en llenar las redes sociales de mensajes y fotos del momento.

La cadena AMC emitirá el último capítulo de la temporada "The first day of the rest of your live" el próximo 2 de abril del que ya conocemos adelantos.

Según Norman Reedus, que interpreta a Daryl en la serie, este final de temporada superará al capítulo final de la sexta temporada.