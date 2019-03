El secreto del éxito de 'The Big Bang Theory', 'Dos Hombres y Medio' y 'Mom'

'The Big Bang Theory', 'Dos hombres y Medio' y 'Mom' son tres de las series con más éxito en la parrilla de la CBS (en nuestro país puedes verlas todas en Neox). Los protagonistas de las ficciones confiesan en el portal Entertainment Weekly los secretos que consiguen hacer que estas comedias arrasen en audiencia.



Los actores de 'The Big Bang Theory' coincidieron en que Chuck Lorre, el creador, guinosta y productor ejecutivo de las tres series, es el alma de la comedia. Tanto Jim Parsons (Sheldon Cooper) como Simon Helberg (Howard Wolowitz) afirmaron que el secreto de la serie es el ritmo que Chuck le da. "Al igual que Jim pienso que tiene que ver con el ritmo, tiene el tono perfecto. Si Chuck se está riendo, sabemos que la mayoría de la gente también se reirá", afirmó Helberg.



Esta ficción va ahora por la segunda mitad de su octava temporada y por el momento se sabe que tendrá por lo menos hasta diez temporadas, ya que en marzo del pasado año la CBS alargó la locura de Sheldon, Leonard y compañía tres temporadas más.



En el caso de 'Dos Hombres y Medio', Ashton Kutcher (Walden Schmidt) aseguró que "lo más importante para que estas series funcionen es que estén construídas sobre una historia familiar rota, como la suya". Holland Taylor (Evelyn Harper) cree que el éxito radica en cerrar las temporadas con grandes finales que consiguen unir "de alguna forma todas las historias".



El cocreador de la serie, Lee Aronsohn, al igual que los protagonistas de 'The Big Bang Theory', cree que Chuck es el responsable de que la ficción sea todo un éxito. "La respuesta es sencilla, es Chuck. Es práctico para cada una de sus series. Sin Chuck, nada de esto existe".



A diferencia de 'The Big Bang Theory', esta comedia ya tiene el final escrito. El próximo 19 de febrero se despedirá de sus fans tras doce años formando parte de la parrilla de la CBS con un especial de una hora de duración.



Por su parte la actriz de 'Mom', una de las comedias más jóvenes de la CBS, Anna Faris asegura que es la dimensión humana lo que da vida a la comedia. El jueves 22 de enero, Neox estrena la segunda temporada de la comedia protagonizada por Alyson Janney.



Por el momento, podemos disfrutar de 'Big Bang Theory' y de 'Dos hombres y medio' de lunes a viernes en Neox y a partir del próximo 22 de enero del estreno de la segunda temporada de 'Mom'.