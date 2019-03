Sean Bean protagoniza 'The Frankenstein Chronicles'

Sean Bean regresa a la televisión con la serie de ITV 'The Frankenstein Chronicles', una nueva adaptación de la novela de Mary Shelley. El actor vuelve así a la pequeña pantalla

La cadena británica ITV desarrollará este nuevo drama criminal de seis episodios, creado por Benjamin Ross ('Manual del joven envenenador') y escrito por Barry Langford.



'The Frankenstein Chronicles' estará ambientada en Londres, en 1827. "Es una reelaboración de una épica novela y una de las historias más emblemáticas del cine", afirma el director de ITV, Steve November, en un comunicado. "Estamos encantados de trabajar con Benjamin Ross, Barry Langford y el equipo de Rainmark Films, para dar vida a esta nueva versión del Frankenstein de Mary Shelley", continuaba November.



David Tanner de Rainmark Films (El gran combate de Muhammad Ali) y Carol Moorhead (Line of Duty) producirán esta nueva serie de ITV, junto a Tracey Scoffield (Negocios ocultos) y Frank Doelger (Juego de tronos).



EL RODAJE ARRANCARÁ EN ENERO

El rodaje de 'The Frankenstein Chronicles' comenzará en enero de 2015, en Irlanda del Norte, bajo la dirección de Ross, según apunta el portal The Hollywood Reporter.



La ficción arranca con el inspector John Marlott (Sean Bean) realizando una redada para incautar un cargamento ilegal de opio en la zona del río Támesis. En ese momento, presencia como se arroja al río lo que parece el cadáver de un niño.



El inspector se acerca para observar el cadáver de cerca, y se da cuenta, con horror, de que se trata de un cuerpo formado por partes de otros seres humanos. Malott comienza a investigar este extraño suceso, lo que le llevará al lado más oscuro de la mente humana.



"La investigación de Marlott, le llevará a los rincones más oscuros de Londres", explica el director. "Él descubre un submundo en la prostitución, el tráfico de drogas, el robo y el asesinato con fines lucrativos... La evidencia racional apunta a una cosa, pero él contempla un aterrador escenario alternativo", concluye Ross. Endemol Worldwide Distribution es la distribuidora responsable de las ventas internacionales.