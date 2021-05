"¿Qué pasó?": Sean Bean revela que no le ha interesado ver 'Juego de Tronos' después de su muerte como Ned Stark

La muerte del protagonista Ned Stark al final de la primera temporada de 'Juego de Tronos' fue el momento en el que quedó claro para el público que no estábamos ante una serie cualquiera.

10 años después de ese memorable momento 'Juego de Tronos' se ha consagrado (con sus luces y sombras) como parte de la historia reciente de la televisión y ha dejado una huella imborrable en la ficción que ha dado lugar incluso al desarrollo de varios spin-offs como 'House of the Dragon'.

Sin embargo, parece que para su actor Sean Bean no ha sido tan especial como para el resto del mundo. Durante una entrevista con The Times el actor ha dejado claro que no ha estado interesado en seguir la serie después de que le cortasen un poco la cabeza, aunque lo curioso es que acudió a la premiere de la última temporada, ¿se enteraría de algo?

Sean Bean en el estreno de la temporada 8 de 'Juego de Tronos' | Getty Images

Todo comienza cuando el entrevistador le hace una pregunta con una analogía sobre la independencia de Invernalia en Westeros con el Brexit. El actor británico deja claro que no sabe a qué se refiere y que no ha seguido la serie.

"No, ¿qué pasó?", pregunta Sean Bean. El entrevistador, seguramente preocupado por ver cómo resumir siete densas temporadas en un momento, es reticente de revelar spoilers al actor por si acaba viéndola.

"Se me habrá olvidado para entonces, continúa", insiste. Después de que le cuenten lo que ocurre en el final y la gran importancia de su familia, los Stark, en ello, Sean replica:

"¿Entonces Invernalia se mantuvo separada? Oh, bien por ellos", sentencia.

Recordemos que en el final de 'Juego de Tronos' Bran Stark es nombrado rey de Westeros mientras que su hermana Sansa Stark se mantiene como reina en el norte con Invernalia.

Sansa Stark en el final de 'Juego de Tronos' | HBO

